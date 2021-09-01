Путин считает, что население Росси могло составить 500 млн человек

Путин считает, что население Росси могло составить 500 млн человек
По словам президента, сейчас жителей России насчитывается порядка 146 млн. Фото: сайт Кремля

Население России могло бы сегодня достигать полмиллиарда человек, но этому помешали два распада страны в XX веке, считает президент Владимир Путин.

Глава государства заявил об этом на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан». Путин напомнил, что в прошлом веке дважды «рассыпалась российская государственность». После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Кроме того, Россия потеряла огромные территории, а после пережила крушение Советского Союза.

«Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — подчеркнул политик.

По словам президента, сейчас жителей России насчитывается порядка 146 млн.

«Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем», — указал Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин выступил за традицию поднимать флаг России в школах.

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