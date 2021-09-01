Путин считает, что население Росси могло составить 500 млн человек

Население России могло бы сегодня достигать полмиллиарда человек, но этому помешали два распада страны в XX веке, считает президент Владимир Путин.

Глава государства заявил об этом на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан». Путин напомнил, что в прошлом веке дважды «рассыпалась российская государственность». После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Кроме того, Россия потеряла огромные территории, а после пережила крушение Советского Союза.

«Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — подчеркнул политик.

По словам президента, сейчас жителей России насчитывается порядка 146 млн.

«Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем», — указал Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин выступил за традицию поднимать флаг России в школах.