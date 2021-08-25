Путин выступил за традицию поднимать флаг России в школах

Путин выступил за традицию поднимать флаг России в школах
Флаг России. Фото: pexels

Главе Российской Федерации Владимиру Путину понравилась идея сделать традицией церемонию подъема государственного флага в школах страны.

На встрече с представителями общественности предложение поднимать флаг высказал один из участников собрания. Путин, в свою очередь напомнил, что многие страны в учебных заведениях и прочих учреждениях практикуют вывешивание символа государства каждый день.

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, совершенно точно должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт», — объяснил президент.

Напомним, 25 августа лидер страны провел онлайн-встречу, в которой приняли участие учителя и преподаватели вузов, студенты, абитуриенты и ученики школ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин предложил выплатить по 15 тыс. рублей силовикам.

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