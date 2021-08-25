Путин предложил выплатить по 15 тыс. рублей силовикам

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о распространении выплат, которые должны получить военнослужащие.

Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие получат по 15 тыс. рублей, независимо от их звания.

«И, кстати, предлагаю распространить эту выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее президент России подписал документы о выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что со следующего года в России пенсионерам будет назначаться новая социальная выплата размером до минимального прожиточного уровня в регионе.