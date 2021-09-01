От коронавируса в Петербурге привились 1,5 млн человек

В Петербурге на сегодняшний день полностью привиты 1 439 618 местных жителей, следует из «Перечня показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге».

За прошедшие сутки в Северной столице на первую прививку пришел 4 521 человек, а полный цикл вакцинации за день завершили 13 538 жителей города. В запасах осталось 625 599 доз вакцины от коронавируса.

По состоянию на 1 сентября, в ковидных стационарах города свободно 34,4% коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Всего развернуто 5 256 коек.

На лечении в стационарах находятся 3 749 больных. На амбулаторном лечении — 18 950. Еще 1 888 человек сидят на карантине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург снова обогнал Москву по количеству зараженных COVID за сутки. Москва оказалась на второй строчке антирейтинга — 1 229 случаев. На третьем месте Московская область —543 зараженных.