Влажная уборка как попытка спастись от ковида

“Красной зоной” в квартире являются полочка для ключей, выключатели, дверные ручки и кран в ванной. Фото: unsplash

“Красной зоной” в квартире являются полочка для ключей, выключатели, дверные ручки и кран в ванной. Фото: unsplash

Для защиты от коронавируса все средства хороши. И если устраивать полную дезинфекцию каждый день в обычной квартире никому не под силу, то завести привычку постоянно убирать самые “опасные” зоны — несложно, но очень эффективно. Начнем с того, что степени дезинфекции бывают разные — обычная вода с разведенным в ней моющим средством, перекись водорода, раствор хлора, наконец “тяжелая артиллерия” — семидесятипроцентный раствор спирта и специальные дезинфицирующие растворы.

Для всей квартиры можно остановиться на обычной мокрой уборке, для профилактики добавив в воду специальное средство для полов или обычное хозяйственное мыло.

Если в вашей квартире нет заболевших и вирус может быть занесен только с улицы, маловероятно, что он доберется до спальни или гостиной. А вот прихожая, коридор, ванная — все помещения, в которые вы попадает еще до того, как переоделись и помыли руки, — находятся в особой зоне риска.

Поэтому пол в прихожей, коридоре и ванной предпочтительнее мыть раствором хлора — для этого в ведро с водой нужно добавить немного бельевого отбеливателя. Таким раствором можно пользоваться только в перчатках! Конечно, ожогов он не оставит, но может развиться неприятное раздражение и экзема. То же касается органов дыхания — чтобы не поплатиться аллергией, следует надеть защитную маску.

“Красной зоной” в квартире являются полочка для ключей, выключатели, дверные ручки и кран в ванной.

Их можно обрызгать спиртовым спреем — во-первых, это быстрее, и дезинфекцию можно провести сразу после того, как вы помыли руки. Во-вторых, именно там выше всего вероятность скопления вируса, который переносится на коже рук. Если вы боитесь оставить разводы от спрея, воспользуйтесь спиртовыми салфетками.

Вирус боится частого проветривания и ультрафиолетовых ламп, а вот соляные лампы никак на него не действуют.

Еще одна лазейка для него — продукты, которые мы приносим из магазина. Роспотребнадзор рекомендует не отказываться от профилактических мер и перемывать продукты под краном, предварительно намылив их хозяйственным мылом.

Те виды мыла, которые считаются чересчур агрессивными и сушащими кожу, здесь как раз подойдут — хозяйственное мыло “Семьдесят два процента”, дегтярное, антибактериальное мыло.

Эксперты говорят, что для дежурной дезинфекции подойдет и обычная водка, хотя процент спирта в ней небольшой.