В Турции вводят новые ограничения для туристов

В основном в Турцию приезжают отдыхающие из России, Польши, Украины и арабских стран. Фото: unsplash

В основном в Турцию приезжают отдыхающие из России, Польши, Украины и арабских стран. Фото: unsplash

Пассажиры общественного транспорта и внутренних рейсов страны должны будут предоставить ряд документов.

Власти Турции заявили о вводе новых ограничений для туристов, которые будут действительны с 6 сентября. Об этом сообщает Интерфакс.

Известно, что речь идет про правила, введенные внутри страны. Теперь пассажиры наземного общественного транспорта и внутренних рейсов должны будут предоставлять либо сертификат о вакцинации от коронавируса, либо ПРЦ-тест.

Правило распространяется как на туристов, так и на местных жителей. Также туристы должны помнить об обязательных электронных анкетах для приезжающих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Проценко заверил, что привитые от короны болеют, но легко. Эксперт настаивает на том, что необходимо пройти вакцинацию, чтобы уберечь себя от серьезных последствий.