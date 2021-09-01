Сборные России и Хорватии сыграли в ничью

Сборные России и Хорватии сыграли в ничью
Сборная России сыграла в ничью. Фото: скриншот Вконтакте

Матч завершился со счетом 0:0 – ни одна из команд так и не смогла открыть счет.

Матч сборных России и Хорватии состоялся 1 сентября на московских «Лужниках» в рамках отбора к чемпионату мира-2022. Эта была первая встреча, прошедшая под руководством нового тренера российской команды Валерия Карпина.

Игра завершилась ничьей со счетом 0:0. Ни одна из команд так и не смогла открыть счет. В следующий раз сборная России выйдет на поле 4 сентября, чтобы сыграть против сборной Кипра. Матч пройдет на выезде.

Напоминаем, что раньше команду возглавлял Станислав Черчесов, но ему пришлось покинуть пост главного тренера из-за низких показателей игроков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что два футболиста «Зенита» будут играть за сборную России.

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