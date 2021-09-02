Глава ЦИК пригрозила Генпрокуратурой петербургскому избиркому

Глава ЦИК пригрозила Генпрокуратурой петербургскому избиркому
Глава Центризбиркома Элла Памфилова. Фото: ЦИК России

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскритиковала работу Горизбиркома Петербурга.

Главу ЦИК возмутил переход сразу 17 председателей участковых избирательных комиссий из Московского района в Красносельский.

Памфилова обрушилась с критикой на коллег из Петеребурга во время заседания ЦИК и пригрозила петербургскому Горизбиркому визитом сотрудников Генпрокуратуры. Те назвали случившееся ошибкой, но

Памфилова заявила, что это манипуляция. В результате постановление о составе ТИКов в Красносельском районе приостановлено.

Напомним, в выборы в ЗакС Петербурга пройдут 19 сентября 2021 года — в единый день голосования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Единая Россия» сегодня, 9 июля, озвучила общегородской список на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Его возглавит начальник ГУ МЧС по городу Алексей Аникин. Об этом стало известно в рамках конфекции партии.

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