«Единая Россия» озвучила список на выборы в ЗакС Петербурга

«Единая Россия» озвучила список на выборы в ЗакС Петербурга
Начальник ведомства возглавил список. Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В список попали пять имен.

«Единая Россия» сегодня, 9 июля, озвучила общегородской список на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Его возглавит начальник ГУ МЧС по городу Алексей Аникин. Об этом стало известно в рамках конфекции партии.

Также в список попала звезда «Улицы разбитых фонарей» и действующий депутат ЗакСа Анастасия Мельникова. В нем в том числе числятся вице-губернатор Петербурга Александр Бельский, сенатор от Петербурга Андрей Кутепов и исполнительный директор петербургского Детского хосписа Павел Крупник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗакС отменил лимит на увеличение резервного фонда Петербурга.

единая россия ЗакС новости СПб


 

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