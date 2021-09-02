МГУ стал лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022

Московский государственный университет стал лучшим из вузов России и 158-м в мире по версии рейтинга THE World University Rankings 2022.

МГУ поднялся в рейтинге на 16 строчек и добился лучшего результата за все время участия в конкурсе. Вторым среди университетов России стал МФТИ и вошел в группу 201-250. «Бронза» у петербургского политеха, а на четвертом месте ВШЭ. Об этом сообщает РИА «Новости».