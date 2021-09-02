МГУ стал лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022

МГУ стал лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022
"Бронза" у петербургского политеха, а на четвертом месте ВШЭ. Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин
Московский государственный университет стал лучшим из вузов России и 158-м в мире по версии рейтинга THE World University Rankings 2022.
МГУ поднялся в рейтинге на 16 строчек и добился лучшего результата за все время участия в конкурсе. Вторым среди университетов России стал МФТИ и вошел в группу 201-250. «Бронза» у петербургского политеха, а на четвертом месте ВШЭ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг отметил, что успехи вуза хорошо отразились в рейтинге университета. Растет количество научных исследований. ВШЭ по-прежнему крупнейший научный центр России.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать девятилетней Алисы Тепляковой, которую уже прозвали вундеркиндом, заявила, что девочка будет учиться на платном отделении психологического факультета Московского государственного университета.
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