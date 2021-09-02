СКА сыграет с «Северсталью» в новом сезоне КХЛ

СКА сыграет с «Северсталью» в новом сезоне КХЛ
Матч начнется в 19:00. Фото: ХК СКА

Петербургский СКА сыграет против череповецкой «Северстали» в первом туре регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

Игра состоится сегодня, 2 сентября, на площадке «Ледового дворца» в Череповце. Начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени.

На недавнем турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге именно «Северсталь» стала единственной командой, которой удалось обыграть СКА.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что казанский «Ак Барса» всухую сделал хоккейный клуб СКА из Петербурга. Это был финальный матч Кубка чемпионов, который завершился со счетом 3:0.

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