Не забив ни одной шайбы: СКА проиграл казанскому «Ак Барсу»

Не забив ни одной шайбы: СКА проиграл казанскому «Ак Барсу»
СКА проиграл «Ак Барсу». Фото: СКА

Игра закончилась со счетом 3:0.

Как заявили в пресс-службе армейцев, казанский «Ак Барса» всухую сделал хоккейный клуб СКА из Петербурга. Это был финальный матч Кубка чемпионов, который завершился со счетом 3:0.

Игра состоялась на «Татнефть-Арене». Первым открыть счет, буквально на первой минуте, посчастливилось защитнику казанцев Стивену Кемпферу.

Всего через 14 минут в воротах СКА оказался еще один гол. Удар нанес шведский форвард Пера Линдхольм. А третью шайбу забил Кирилл Панюков на 30-й минуте.

Петербургская команда пыталась отыграться изо всех сил, однако это у нее не вышло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СКА выиграл у «Металлурга» на Кубке чемпионов. Армейцы обыграли казанских хоккеистов на «Татнефть Арене» со счётом 1:0.

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