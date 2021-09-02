Петербург теряет дореволюционный завод «Ригель»: фоторепортаж Gazeta.SPb

Петербург теряет дореволюционный завод «Ригель»: фоторепортаж Gazeta.SPb
Компания "Ригель". Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

На месте аккумуляторного завода «Ригель» на улице Профессора Попова вырастет жилой комплекс высотой более 20 метров. Раньше такое соседство пугало руководство Иоанновского монастыря, но после того, как ему передали часть земли предприятия, этот вопрос не поднимался.

Компания «Ригель» и монастырь. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Иоанновский монастырь. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Сейчас завод «Ригель» располагается недалеко от набережной реки Карповки, где стоит монастырь.

Иоанновский монастырь. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Иоанновский монастырь. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Предприятие на Петроградской стороне основали еще в 1897-м году. Оно принадлежало акционерному обществу Русских Аккумуляторных заводов “Тюдоръ”. После революции там организовали Государственный аккумуляторный завод №1, а затем «Ленинскую Искру».

Завод «Ригель». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

АО «Аккумуляторная компания “Ригель”» была основана в 1992-м году.

Завод «Ригель». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Предприятие успешно функционировало. Впервые о строительстве на его месте заговорили в 2016-м году. Тему поднял председатель городского парламента Вячеслав Макаров. Он передал Георгию Полтавченко, который тогда еще был губернатором, опасения настоятельницы Иоанновского Ставропигиального женского монастыря из-за возможного строительства жилого комплекса.

Завод «Ригель». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Полтавченко ничего обещать не стал, а Законодательное собрание в 2019-м году внесло заводскую территорию в перечень зеленых зон. «Ригель» это решение успешно оспорил в суде, указав на то, что частную землю включать в ЗНОП нельзя.

Завод «Ригель». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Позже эту территорию исключили и из зоны комплексного развития, а в конце прошлого года «Ригель» передал часть своей территории монастырю и сменил владельца. СМИ тогда сообщали, что акционерами стал холдинг «Теллус Групп» и компания «Евроинвест».

Завод «Ригель». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В конце августа этого года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал заключение о соответствии режимам зон охраны проекта застройки бывшей территории аккумуляторного завода. Там запланировано строительство многоквартирного жилого дома.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о сносе НИИ, который также оказался под крылом «Теллус Группа».

жилой комплекс завод новости СПб Петроградский район строительство


 

Новости партнеров
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Завод по производству двигателей Хендэ Виа Рус прошел проверки ...
Петербург теряет дореволюционный завод «Ригель»: фоторепортаж Gazeta.SPb
В Петербурге пенсионерка получила 200 тыс. рублей компенсации после падения
Песков: количество бюджетных мест в региональных вузах будет расти
Два коллекционных изумруда-близнеца стоимостью более 2 млн рублей нашли на Урале
В работе Instagram зафиксирован сбой
Петербург занял второе место по суточной заражаемости COVID в стране
В России пропало жизненно необходимое лекарство