Петербург теряет дореволюционный завод «Ригель»: фоторепортаж Gazeta.SPb

На месте аккумуляторного завода «Ригель» на улице Профессора Попова вырастет жилой комплекс высотой более 20 метров. Раньше такое соседство пугало руководство Иоанновского монастыря, но после того, как ему передали часть земли предприятия, этот вопрос не поднимался.

Сейчас завод «Ригель» располагается недалеко от набережной реки Карповки, где стоит монастырь.

Предприятие на Петроградской стороне основали еще в 1897-м году. Оно принадлежало акционерному обществу Русских Аккумуляторных заводов “Тюдоръ”. После революции там организовали Государственный аккумуляторный завод №1, а затем «Ленинскую Искру».

АО «Аккумуляторная компания “Ригель”» была основана в 1992-м году.

Предприятие успешно функционировало. Впервые о строительстве на его месте заговорили в 2016-м году. Тему поднял председатель городского парламента Вячеслав Макаров. Он передал Георгию Полтавченко, который тогда еще был губернатором, опасения настоятельницы Иоанновского Ставропигиального женского монастыря из-за возможного строительства жилого комплекса.

Полтавченко ничего обещать не стал, а Законодательное собрание в 2019-м году внесло заводскую территорию в перечень зеленых зон. «Ригель» это решение успешно оспорил в суде, указав на то, что частную землю включать в ЗНОП нельзя.

Позже эту территорию исключили и из зоны комплексного развития, а в конце прошлого года «Ригель» передал часть своей территории монастырю и сменил владельца. СМИ тогда сообщали, что акционерами стал холдинг «Теллус Групп» и компания «Евроинвест».

В конце августа этого года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал заключение о соответствии режимам зон охраны проекта застройки бывшей территории аккумуляторного завода. Там запланировано строительство многоквартирного жилого дома.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о сносе НИИ, который также оказался под крылом «Теллус Группа».