Фоторепортаж Gazeta.SPb: как в Выборгском районе уничтожают очередной образец конструктивизма, НИИ постоянного тока

Фоторепортаж Gazeta.SPb: как в Выборгском районе уничтожают очередной образец конструктивизма, НИИ постоянного тока
Снос НИИПТ на улице Курчатова. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Выборгском районе на улице Курчатова идет снос комплекса зданий Института по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения. Слухи о демонтаже ходили давно, но о том, что построят взамен, не уточнялось. Местные жители говорят, что работы начались неожиданно и они даже не успели встать на защиту постройки, как в случае с ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте.

Снос НИИПТ на улице Курчатова. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Комплекс зданий института занимает 0,8 гектара вдоль улицы Курчатова. На месте сноса побывал фотокорреспондент Gazeta.SPb.

Снос НИИПТ на улице Курчатова. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Сейчас на месте работает строительная техника, от зданий остаются кирпичи, повсюду летает пыль, которая оседает на припаркованных рядом машинах.

Снос НИИПТ на улице Курчатова. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В социальных сетях – десятки гневных и грустных комментариев местных жителей о сносе.

Комментарии пользователей «ВКонтакте» о сносе НИИ на улице Курчатова. Фото: скриншот

«Одно из моих любимых зданий…По поводу сноса ВНИИБ на 2-м Муринском чуть не каждые выходные пикеты. А тут тишина и оп, уже сносят», — отметила одна из пользовательниц.

Комментарии пользователей «ВКонтакте» о сносе НИИ на улице Курчатова. Фото: скриншот

НИИ образовали после Великой Отечественной войн, в 1945-м году. Его сотрудники должны были заниматься внедрением в энергетику электропередач постоянного тока и созданием Единой энергосистемы страны.

Снос НИИПТ на улице Курчатова. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Во многих областях НИИ был пионером, например, там разработали первые централизованные системы противоаварийной автоматики.

Снос НИИПТ на улице Курчатова. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

У института было три площадки: на проспектах Тореза и улицах Курчатова и Константинова.

Снос НИИПТ на улице Курчатова. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В 2007 году ОАО «НИИПТ» стал дочерним зависимым обществом ОАО «СО ЕЭС». Акционерное общество спустя десять лет передала площадки на Курчатова и Константинова девелоперу ГК «Tellus Group».

Снос НИИПТ на улице Курчатова. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

На сайте группы компаний до сих пор можно найти пресс-релиз, в котором говорится, что Tellus Group «планирует инвестировать в развитие научно-исследовательского центра, что позволит наладить взаимовыгодное сотрудничество с сетевыми компаниями».

Скриншот www.tellus-group.ru

Результат горожан удовлетворил мало. В 2019-м году здания на улице Константинова снесли и начали застраивать жильем. Всех сотрудников и часть оборудования перевезли на улицу Курчатова.

Снос НИИПТ на улице Курчатова. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В прошлом году речь зашла о реконструкции второй площадки. Результат можно увидеть на фото.

Снос НИИПТ на улице Курчатова. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Архитектурным памятником комплекс зданий не являются, однако жители отмечают, что они представляли собой прекрасный образец конструктивизма.

Снос НИИПТ на улице Курчатова. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Заказчиком работ по сносу выступает ООО «Управляющая компания „Спутник“», а работы ведет ООО «УК „Спрингалд“» ГК Springald. Что построят вместо НИИ так и не ясно.

Снос НИИПТ на улице Курчатова. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Жителям Выборгского района приходится привыкать терять такие здания. Сейчас там идет активная борьба за ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте.

Кстати, именно Springald в прошлом году провела снос завода «Климов» на Большом Сампсониевском проспекте ради строительства жилого комплекса.

В том же году, но уже другой компанией, было снесено конструкторское бюро на Лесном проспекте. ГК «Орими» расчищала место для нового бизнес-центра.

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