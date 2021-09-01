Фоторепортаж Gazeta.SPb: как в Выборгском районе уничтожают очередной образец конструктивизма, НИИ постоянного тока

В Выборгском районе на улице Курчатова идет снос комплекса зданий Института по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения. Слухи о демонтаже ходили давно, но о том, что построят взамен, не уточнялось. Местные жители говорят, что работы начались неожиданно и они даже не успели встать на защиту постройки, как в случае с ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте.

Комплекс зданий института занимает 0,8 гектара вдоль улицы Курчатова. На месте сноса побывал фотокорреспондент Gazeta.SPb.

Сейчас на месте работает строительная техника, от зданий остаются кирпичи, повсюду летает пыль, которая оседает на припаркованных рядом машинах.

В социальных сетях – десятки гневных и грустных комментариев местных жителей о сносе.

«Одно из моих любимых зданий…По поводу сноса ВНИИБ на 2-м Муринском чуть не каждые выходные пикеты. А тут тишина и оп, уже сносят», — отметила одна из пользовательниц.

НИИ образовали после Великой Отечественной войн, в 1945-м году. Его сотрудники должны были заниматься внедрением в энергетику электропередач постоянного тока и созданием Единой энергосистемы страны.

Во многих областях НИИ был пионером, например, там разработали первые централизованные системы противоаварийной автоматики.

У института было три площадки: на проспектах Тореза и улицах Курчатова и Константинова.

В 2007 году ОАО «НИИПТ» стал дочерним зависимым обществом ОАО «СО ЕЭС». Акционерное общество спустя десять лет передала площадки на Курчатова и Константинова девелоперу ГК «Tellus Group».

На сайте группы компаний до сих пор можно найти пресс-релиз, в котором говорится, что Tellus Group «планирует инвестировать в развитие научно-исследовательского центра, что позволит наладить взаимовыгодное сотрудничество с сетевыми компаниями».

Результат горожан удовлетворил мало. В 2019-м году здания на улице Константинова снесли и начали застраивать жильем. Всех сотрудников и часть оборудования перевезли на улицу Курчатова.

В прошлом году речь зашла о реконструкции второй площадки. Результат можно увидеть на фото.

Архитектурным памятником комплекс зданий не являются, однако жители отмечают, что они представляли собой прекрасный образец конструктивизма.

Заказчиком работ по сносу выступает ООО «Управляющая компания „Спутник“», а работы ведет ООО «УК „Спрингалд“» ГК Springald. Что построят вместо НИИ так и не ясно.

Жителям Выборгского района приходится привыкать терять такие здания. Сейчас там идет активная борьба за ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте.

Кстати, именно Springald в прошлом году провела снос завода «Климов» на Большом Сампсониевском проспекте ради строительства жилого комплекса.

В том же году, но уже другой компанией, было снесено конструкторское бюро на Лесном проспекте. ГК «Орими» расчищала место для нового бизнес-центра.