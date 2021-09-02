Песков: количество бюджетных мест в региональных вузах будет расти

Песков: количество бюджетных мест в региональных вузах будет расти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об этом на полях Восточного экономического форума. Фото: kremlin.ru

Число бюджетных мест в российских вузах будет увеличиваться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом представитель Кремля рассказал во вторник, 2 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, количество таких мест в большей степени будет увеличиваться в регионах.

Как сообщил ТАСС, Песков отметил, что в настоящее время такие планы огласило руководство Минобрнауки РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вузы Северной столицы и Ленинградской области готовы приступили к смешанному формату обучения уже с 1 сентября. Некоторые пары будут проходить в дистанционном формате, а какие-то – в очном.

бюджетное место вузы Дмитрий Песков


 

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