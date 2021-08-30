Вузы Петербурге и Ленобласти будут обучать в смешанном формате

Некоторые занятия будут проходить в стенах вуза - прям как до пандемии. Фото: pixabay.com

Некоторые занятия будут проходить в стенах вуза - прям как до пандемии. Фото: pixabay.com

Некоторые занятие будут проходить очно, а какие-то – дистанционно.

Председатель Совета ректоров вузов Петербурга и области Алексей Демидов рассказал, что вузы Северной столицы и Ленинградской области готовы приступить к смешанному формату обучения уже с 1 сентября. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Некоторые пары будут проходить в дистанционном формате, а какие-то – в очном. Так, если лекцию можно провести удаленно, то ее проводят удаленно, а вот некоторые лабораторные и практические предполагают личного присутствия. Эпидемиологическая обстановка как раз позволяет приступить к обучению в смешанном формате.

Решение о формате будет принимать ректор конкретного вуза. Соотношение в большинстве из них составит 70% на 30%, где 30% — это очный формат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в российских вузах объявили дополнительный набор абитуриентов.