Петербуржцы ждали свой рейс в турецком аэропорту более 15 часов

Самолет с туристами, рейс которых задержали более чем на 15 часов, отправляется в Петербург.
Об этом стало известно в четверг, 2 сентября. Из-за проблем, возникших у авиакомпании «Северный ветер», людям пришлось со вчерашнего вечера ждать вылета из турецкого Даламана.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на слова туристов, представители туроператора и перевозчика не вышли с ними на связь, а помощь пытались оказать лишь сотрудники аэропорта.
«Никакой связи нет, представительство авиакомпании молчит, здесь много людей с детьми», — рассказывала одна из пассажирок.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Пулково в четверг задержали один рейс. Дополнительное время пришлось ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи.