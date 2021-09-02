Петербуржцы ждали свой рейс в турецком аэропорту более 15 часов

Петербуржцы ждали свой рейс в турецком аэропорту более 15 часов
В неприятном положении оказались туристы из Петербурга. Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы",

Самолет с туристами, рейс которых задержали более чем на 15 часов, отправляется в Петербург.

Об этом стало известно в четверг, 2 сентября. Из-за проблем, возникших у авиакомпании «Северный ветер», людям пришлось со вчерашнего вечера ждать вылета из турецкого Даламана.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на слова туристов, представители туроператора и перевозчика не вышли с ними на связь, а помощь пытались оказать лишь сотрудники аэропорта.

«Никакой связи нет, представительство авиакомпании молчит, здесь много людей с детьми», — рассказывала одна из пассажирок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Пулково в четверг задержали один рейс. Дополнительное время пришлось ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи.

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