Из Пулково в четверг задержали один рейс

В четверг, 2 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один внутренний рейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 6:10.

Причины задержек не указываются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что время вылета самолета в Анапу отложили с 10:55 до 12:25. Самолет в Симферополь улетит не в 13:45, а в 14:20. Рейс до Сочи задерживается с 19:10 до 20:00.