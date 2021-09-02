Финн пытался провезти в Россию раритетные медали

Гражданин Финляндии хотел провезти незадекларированные предметы.

Гражданин Финляндии был задержан при попытке провезти на территорию России незадекларированные старинные медали, значки и пуговицу. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Выборгской таможни.

Мужчина пытался проехать через автомобильный пункт пропуска «Брусничное». В ходе осмотра микроавтобуса сотрудниками таможни были найдены спрятанные предметы. Финн объяснил, что провозил раритет для друга, которые хотел передать их приятелю в Петербурге.

«Стоимость креста «За победу при Прейсиш-Эйлау» на аукционе составляет порядка 46 тыс. рублей, а цена жетона Николаевского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге – порядка 195 тыс. рублей»,

— рассказал начальник таможенного поста Александр Ткаченко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия продлила ограничения на въезд россиян.