Довлатов-граффити, звуковой перфоманс, лекции Долинной и Лурье: как Петербург отметит «День Д»

В пятницу, 3 сентября, исполняется 80 лет со дня рождения одного из ключевых авторов современной литературы, Сергея Довлатова. Петербург традиционно отметит знаменательную дату трехдневным фестивалем «День Д».

Фестиваль «День Д», который пройдет с 3 по 5 сентября, в этом году состоится уже в пятый раз. Петербуржцев и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа из 48 мероприятий.

В первую очередь, будет организована церемония торжественного возложения цветов к памятнику Сергею Довлатову в сквере, названном в его честь, на Загородном проспекте. Также в рамках фестиваля откроется памятник, посвященный фокстерьеру Глаше — любимой питомице Довлатова, которая вместе с писателем отправилась в эмиграцию.

В лектории «Новой Голландии» пройдет курс лекций на тему «Как вести себя поэту в условиях сложной исторической обстановки». С рассказами о жизни поэтов, писателей и художников в 1970-х годах выступят историк и писатель Лев Лурье, художник и искусствовед Кира Долинина, экономист и историк Дмитрий Травин и литературный критик Никита Елисеев.

В саду дома Ахматовой на улице Рубинштейна пройдут конкурсы и викторины для ценителей творчества Довлатова, а в Доме книг на Невском проспекте все желающие смогут прочесть вслух любимые отрывки из его книг. Кроме того, горожанам представится уникальная возможность послушать произведения великого писателя в исполнении автора и известных артистов через систему распределённого звука — 98 колонок, которые обычно используются для оповещения населения.

Рассказы Довлатова с эффектом полного погружения будут звучать в Таврическом саду, а также на Адмиралтейской и Дворцовой набережных и Дворцовом мосту.

А на специальной площадке под мостом Бетанкура можно будет полюбоваться тематическим Довлатов-граффити, которое создадут уличные художники.

В программе фестиваля также спектакли, шахматные турниры, экскурсии (в том числе, на ретро-автомобиле), кинопоказы на «Ленфильме», благотворительный шоппинг-марафон на Удельной и многое другое. С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте «Дня Д».