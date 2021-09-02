В Ленинградском зоопарке просят приносить фрукты и овощи для животных

В зоопарке будут рады угощениям для животных. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

В зоопарке будут рады угощениям для животных. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Также в учреждении не откажутся от листьев.

В Ленинградском зоопарке стартовала ежегодная акция «Дары осени». В рамках акции петербуржцы могут приносить фрукты, овощи и листья для животных. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе зоопарка.

Отмечается, что в дар готовы принять только свежие овощи и фрукты. Приносить можно любые угощения: кабачки, яблоки, огурцы, ягоды и многое другое. Оставить их можно на административном входе Ленинградского зоопарка. Ни о чем договариваться заранее не нужно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России в контактном зоопарке змея ужалила маленькую девочку. В зоопарке уверяли, что змеи ведут себя мирно и не кусаются.