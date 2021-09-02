Пермский Минздрав проведет лотерею для привившихся от COVID-19 пенсионеров

Пермский Минздрав проведет лотерею для привившихся от COVID-19 пенсионеров
Главный приз лотереи - машина. Также разыграют более 300 призов. Фото: pixabay
Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала о предстоящей лотерее, подготовленной для поощрения пенсионеров, привившихся от ковида.
С шестого сентября стартует лотерея среди жителей Пермского края старше 60 лет, которые привьются после понедельника. Им раздадут листовки, которые будут участвовать в розыгрыше. Главный приз лотереи — машина. Также разыграют более 300 призов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Министр уверена, именно пациенты-пенсионеры, когда заболевают ковидом, дают очень высокий процент смертности. Она отметила, что 80% всех умерших при пандемии — пожилые люди. Также она сказала, что пока в Пермском крае не удалось справиться с задачей вакцинировать 90% пенсионеров.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России организовало лотерею среди граждан, сделавших прививку от коронавируса. Победителей будет тысяча, каждый из них получил по 100 тысяч рублей.
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