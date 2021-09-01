В России стартовал розыгрыш для сделавших прививку от ковида

Каждый выигравший в лотерее получит по 100 тысяч рублей.

Правительство России организовало лотерею среди граждан, сделавших прививку от коронавируса. Победителей будет тысяча, каждый из них получил по 100 тысяч рублей.

Известно, что розыгрыши состоятся до 1 декабря 2021 года. В нем примут участие все, кто прошел полный курс вакцинации: двумя компонентами «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» или одним компонентом «Спутника Лайт». «Билетом» станет сертификат о вакцинации, отображающийся на портале госуслуг.

Таким образом власти хотят поощрить сознательных граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Проценко заверил, что привитые от короны болеют, но легко. Эксперт настаивает на том, что необходимо пройти вакцинацию, чтобы уберечь себя от серьезных последствий.