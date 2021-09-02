Лучшим педагогам допобразования Петербурга выплатят премии

50 лучших педагогов получат по 100 тысяч рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому лучшие педагоги дополнительного образования будут получать премии. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что на вознаграждение могут рассчитывать 50 лучших педагогов. Они получат по 100 тысяч рублей. Беглов надеется таким образом поощрить педагогов, которые занимаются развитием юных горожан.

Напоминаем, что из федерального бюджета Петербургу выделили 72,5 миллиона рублей, которые пойдут на вознаграждения за классное руководство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург получит средства из федерального бюджета на ежемесячные выплаты педагогам.