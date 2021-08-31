Петербург получит средства из федерального бюджета на ежемесячные выплаты педагогам

Петербург получит средства из федерального бюджета на ежемесячные выплаты педагогам
Северной столице выделили более  700 миллионов рублей. Фото: pixabay

Губернатор Александр Беглов подписал документ «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 № 1133».

Это позволит за счет денег федерального бюджета каждый месяц выплачивать пять тысяч рублей за классное руководство более, чем 2700 педагогам, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования с завтрашнего дня, первого сентября. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогам выделят бюджетные средства в размере около трех миллиардов рублей. Северной столице выделили более 700 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов заявил, что всем педагогам Петербурга в честь нового учебного года выплатят по 10 тысяч рублей.

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