Учителям Петербурга единовременно выплатят по 10 тысяч рублей

В общей сложности выплату получат более 120 тысяч педагогов. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В общей сложности выплату получат более 120 тысяч педагогов. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Губернатор Александр Беглов заявил, что всем педагогам Петербурга в честь нового учебного года выплатят по 10 тысяч рублей.

Градоначальник заявил об этом 30 августа на заседании Городского педагогического совета. По словам Беглова, к нему обратились руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский с просьбой оказать поддержку педагогам.

Губернатор принял решение назначить всем учителям, воспитателям и преподавателям колледжей единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

В общей сложности выплату получат более 120 тысяч педагогов. Выплаты должны быть произведены в течение трех недель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что долгожители Петербурга получат выплаты к юбилеям. Самым великовозрастным долгожителям Петербурга 107 лет.