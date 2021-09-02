Петербург возобновил авиасообщение с Прагой

Петербург возобновил авиасообщение с Прагой
Полеты будут выполнять две авиакомпании. Фото: pixabay.com

В этот четверг уже отправился первый чешский рейс.

Санкт-Петербург возобновил авиасообщение с Прагой. Сегодня, 2 сентября, первый самолет уже отправил в путь. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Долететь из Северной столицы в Прагу можно двумя авиакомпаниями. Smartwings отмечает, что пока рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Что касается «России», то самолеты будут летать по субботам и средам.

Также отмечается, что с 21 сентября петербуржцы смогут летать в Северную Македонию. Авиакомпания Nordwind Airlines будет осуществлять прямые рейсы по вторникам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Спрос на путевки в Доминиканскую республику вырос больше, чем в два раза в сравнении с данными двухгодичной давности. Сейчас около половины туров продаются с заездами в ближайший месяц.

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