В Ленобласти мужчина с пистолетом, угрожая пистолетом, похитил деньги из банка

В Ленобласти мужчина с пистолетом, угрожая пистолетом, похитил деньги из банка
Мужчина угрожал пистолетом. Фото: Pixabay

Ему удалось вынести 1,5 миллиона рублей.

В Ленинградской области произошло ограбление банка. Преступник угрожал пистолетом и смог вынести 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

Инцидент случился в Кудрово в четверг, 2 сентября. Неизвестный мужчина явился в отделение банка на Ленинградской области. Он угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Когда преступник получил желаемое, он скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержана подозреваемая в ограблении пенсионерки. Возбуждено уголовное дело. По подозрению задержали 63-летнюю местную жительницу. Проводится проверка.

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