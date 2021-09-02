В Ленобласти задержана подозреваемая в ограблении пенсионерки

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали подозреваемую в квартирной краже.

Инцидент произошел 30 августа. В полицию обратилась 30-летняя жительница поселка Сиверский и рассказала о том, что неизвестный путём свободного доступа проник в дом 8 по улице Молодежная и с ящика комнатного столика похитил 78 тысяч рублей, принадлежащих ее 71-летней матери.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению задержали 63-летнюю местную жительницу. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге правоохранители разыскивают двоих мужчин, которые, угрожая ножом, обокрали мужчину. Днем, в полицию обратился 34-летний уроженец Мурманской области.