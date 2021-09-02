В РДШ допустили, что оговорка Путина о Семилетней войне была неслучайной

В РДШ допустили, что оговорка Путина о Семилетней войне была неслучайной
Медведева не исключила возможность, что оговорка президента неслучайна. Фото: скриншот

Глава регионального отделения Российского движения школьников (РДШ) в Коми Ольга Медведева предположила, что президент Владимир Путин не случайно допустил ошибку, назвав Северную войну Семилетней.

Медведева заявила в беседе с РИА Новости, что президент проводил урок, который предполагает общение с учениками. Она отметила, что история страны является хорошей темой для живого разговора. Медведева не исключила возможность, что оговорка президента неслучайна.

«Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока», — считает она.

По словам Медведевой, такой прием дал результат и показал, что школьники хорошо знают историю страну и готовы вести дискуссию с учителем.

Накануне, 1 сентября, школьник из Воркуты поправил президента на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. Путин во время обсуждения назвал войну со Швецией Семилетней. Мальчик уточнил, что речь идет о Северной войне. В ответ глава государства поблагодарил подростка за поправку и продолжил вести урок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что директор школы отчитала ученика, указавшего Путину на ошибку.

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