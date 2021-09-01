Директор школы отчитала ученика, указавшего Путину на ошибку

Директор воркутинской школы Юлия Рябцева упрекнула своего ученика, который поправил президента РФ Владимира Путина в историческом вопросе. Глава государства спутал названия двух войн.

«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов», — заявила директриса в беседе с «Подъемом».

Рябцева добавила, что ее возраст уже бы не позволил вести себя подобным образом в общении с президентом. По ее мнению, это была наглость со стороны школьника. Она добавила, что нужна скромность, чтобы не поправлять российского лидера.

Сегодня Путин во время открытого урока истории в детском центре «Океан» назвал Северную войну Семилетней. «Чего Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал?» — сказал политик. Сразу же после его выступления школьник Никанор Толстых поспешил указать президенту на его ошибку.

«Не сочтите за мою как бы… в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Раз урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать, что Северная война длилась с 1700 года по 1721», — сказал ученик.

В ответ Путин поблагодарил школьника за исправленную ошибку и продолжил лекцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин считает, что население России могло составить 500 млн человек.