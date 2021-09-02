Минздрав поддержал создание перинатального центра на Вавилова

Минздрав поддержал создание перинатального центра на Вавилова
Перинатальный центр появится на месте старого роддома на улице Вавиловых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Министерство здравоохранения поддержало проект создания перинатального центра в Калининском районе.

Об этом губернатор Александр Беглов рассказал в эфире телеканала 78. По его словам, жители города обращались к властям с просьбой о строительстве перинатального центра. Старый роддом на улице Вавиловых уже не функционирует. Однако, как отмечает глава города, его территория отвечает всем требованиям.

Из-за аварийного состояния было принято решение снести здание роддома и построить на его месте новый перинатальный центр.

Беглов подчеркнул, что Минздрав утвердил технические параметры будущего центра. Также он сообщил, что достигнута договоренность с Минфином о финансировании: 50% федеральный центр, поскольку планируется обслуживать СЗФО, 25% – город, и 25% – инвестор.

Сроки строительства будут озвучены после утверждения финансовой модели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в 2022 году планируют построить 16 детсадов и 8 школ.

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