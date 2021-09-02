Петербургским олимпийцам выплатят миллионные премии за медали

Петербургским олимпийцам выплатят миллионные премии за медали
В Токио петербуржцы взяли девять медалей - одну золотую, пять серебряных и три бронзовых. Фото: unsplash

Петербургские спортсмены, выступившие на Олимпийских играх в Токио, получат денежные премии от городского правительства.

Губернатор Александр Беглов заявил об этом в эфире телеканала 78. Глава города поздравил петербургских атлетов и поблагодарил их от всего города.

В Токио петербуржцы взяли девять медалей — одну золотую, пять серебряных и три бронзовых.

За золотую медаль спортсмены получат премию в размере 5 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн рублей, за бронзовую – 1,5 млн рублей. За четвертое место выплата составит 600 тысяч рублей, за пятое место – 400 тысяч, за шестое – 300 тысяч рублей. Другим участникам Олимпиады выплатят по 50 тысяч рублей.

Такие же премии ждут спортсменов, представляющих Петербург на Паралимпийских играх.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург претендует на проведение Олимпиады в 2036 году.

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