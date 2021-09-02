Мужчина с пистолетом напугал петербуржцев на Авиаконструкторов

Мужчина с пистолетом напугал петербуржцев на Авиаконструкторов
Мужчина держал в руке пистолет. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе днем 2 сентября местные жители заметили мужчину, расхаживающего по улице с пистолетом.

Очевидцы засняли мужчину на видео и опубликовали кадры в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Неизвестный с пистолетом в руках средь бела дня ходил по двору дома 13 по проспекту Авиаконструкторов. При этом мужчина кому-то звонил по телефону и вступал в конфликт с окружающими.

Автор публикации рассказал, что таким образом вооруженный высказывал недовольство по поводу шума от монтажных работ.

Горожане поспешили вызвать полицию. Стрелял ли мужчина, не сообщается. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина с пистолетом, угрожая пистолетом, похитил деньги из банка.

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Мужчина с пистолетом напугал петербуржцев на Авиаконструкторов
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