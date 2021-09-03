Малышева перечислила эффективные средства лечения COVID

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала продукты, которые идеально подойдут для завтрака школьника.

Так, тремя незаменимыми продуктами оказались яйца, хлеб с грубым волокном и шпинат. В эфире программы «Жить здорово!» Малышева пояснила их пользу.

«Клетчатка, неперевариваемое волокно, помогает нашей микробиоте. Без грубого волокна не будет вырабатываться серотонин», — сказала Малышева.

Что касается шпината, то он как никакой другой продукт богат витамином К, который участвует в свертывании крови и помогает обеспечивать процессы нервной системы.

Запивать все эти продукты можно какао, в котором содержится вещество, помогающее кровоснабжению мозга и расширяющее сосуды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Елена Малышева назвала три продукта, которые продлевают жизнь.