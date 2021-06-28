Малышева назвала три продукта, которые продлевают жизнь

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что кисломолочные продукты, перепелиные яйца, а также грецкие орехи могут продлить жизнь человека.

Перепелиные яйца содержат в себе холин, способствующий сохранению рассудка даже в преклонном возрасте, сообщает Первый канал. Кисломолочные продукты положительно влияют на иммунитет и пищеварительную систему из-за высокого содержания полезных бактерий.

По словам Малышевой, богатые антиоксидантами грецкие орехи также способствуют долголетию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ведущая Первого канала и доктор медицинских наук Елена Малышева предупредила россиян о вреде родниковой воды. Она отметила, что в ней могут содержаться возбудители инфекций.