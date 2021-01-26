Малышева попросила россиян не пить родниковую воду

Елена Малышева возмутилась из-за мифа о родниковой воде. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Елена Малышева возмутилась из-за мифа о родниковой воде. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Телеведущая не понимает, откуда взялся миф о кристальной чистоте такой воды.

Ведущая Первого канала и доктор медицинских наук Елена Малышева предупредила россиян о вреде родниковой воды. Она отметила, что в ней могут содержаться возбудители инфекций. Своей рекомендацией эксперт поделилась в эфире «Жить здорово!».

Врач подчеркнула, что ее ужасает миф о кристальной чистоте родниковой воды. Малышева добавила, что в нее «писают и какают все животные», поэтому она скорее опасна, чем нет.

«Страшное заблуждение. Родниковая вода заражена гепатитом А, дизентерией, дифтерией, кишечной палочкой повсеместно. Что там искать в этой воде?!»

— возмутилась Малышева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева назвала людей с «миллионным» риском смерти без вакцины.