Малышева назвала людей с «миллионным» риском смерти без вакцины

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от коронавируса.

По ее словам таким людям «надо сломя голову бежать на вакцинацию», потому что риск тяжело заболеть и умереть от COVID-19 «в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации», заявила она в эфире Первого канала.

Медик уточнила, что на необходимость вакцинации указывают возраст старше 65 лет, ожирение, хронические болезни почек, заболевание легких, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

С начала пандемии в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 918 летальных исходов, выздоровело 3 150 763 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что замдиректор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заболеть коронавирусом после введения вакцин против коронавируса «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» нельзя.