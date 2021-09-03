В Минздраве рассказали о побочных реакциях при повторной вакцинации от COVID-19

Побочные реакции после повторной прививки от ковида не отличаются от тех, которые бывают после первой вакцинации. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.
Они точно такие же, отметил Фисенко. У российской вакцины хорошая переносимость лекарств. Замминистра обращает внимание на то, что работает мобильное приложение, куда поступают данные о том, как пациенты переносят лекарство. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что в инструкции к применению вакцины указаны все возможные нежелательные побочные реакции.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия достигнет коллективного иммунитета от ковида этой осенью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что для достижения этой цели нужно вакцинировать более 90 миллионов жителей России — 80% населения. Голикова обратила внимание, что все зависит россиян.