В Минздраве рассказали о побочных реакциях при повторной вакцинации от COVID-19

В Минздраве рассказали о побочных реакциях при повторной вакцинации от COVID-19
В инструкции к применению вакцины указаны все возможные нежелательные побочные реакции. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Побочные реакции после повторной прививки от ковида не отличаются от тех, которые бывают после первой вакцинации. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

Они точно такие же, отметил Фисенко. У российской вакцины хорошая переносимость лекарств. Замминистра обращает внимание на то, что работает мобильное приложение, куда поступают данные о том, как пациенты переносят лекарство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в инструкции к применению вакцины указаны все возможные нежелательные побочные реакции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия достигнет коллективного иммунитета от ковида этой осенью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что для достижения этой цели нужно вакцинировать более 90 миллионов жителей России — 80% населения. Голикова обратила внимание, что все зависит россиян.

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