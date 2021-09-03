Роспотребнадзор Петербурга сообщил, какие прививки необходимо делать взрослым

Петербуржцам, которые много путешествуют и пробуют местные деликатесы, порекомендовали сделать прививку от гепатита А и менингококковой инфекции. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Петербуржцам, которые много путешествуют и пробуют местные деликатесы, порекомендовали сделать прививку от гепатита А и менингококковой инфекции. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Петербуржцам объяснили, есть ли смысл в повторной прививке против дифтерии, оспы, гепатита В и других опасных болезней.

Многим прививки поставили прививки от перечисленных заболеваний в детстве, поэтому они почему-то думают, что им больше не надо вакцинироваться. Так, в Роспотребнадзоре заверили, что делать прививку от дифтерии, кори и столбняка нужно каждые 10 лет. Взрослым жителям Северной столицы посоветовали сделать прививку от ветряной оспы. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Петербургу.

Петербуржцам, которые много путешествуют и пробуют местные деликатесы, порекомендовали сделать прививку от гепатита А и менингококковой инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что побочные реакции после повторной прививки от ковида не отличаются от тех, которые бывают после первой вакцинации. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.