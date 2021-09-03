Стало известно, когда актера Ивана Краско могут выписать из Центра имени Алмазова

Год назад артист Иван Краско переболел ковидом. Болезнь плохо сказалась на здоровье актера. Фото: скриншот Instagram @zvezdnyi_stile__

Год назад артист Иван Краско переболел ковидом. Болезнь плохо сказалась на здоровье актера. Фото: скриншот Instagram @zvezdnyi_stile__

Решение о выписке актера Ивана Краско врачи Центра имени Алмазова примут в понедельник, шестого сентября. Ранее артист попал в реанимацию. У него было подозрение на инсульт.

Директор актера Вячеслав Смородинов. отметил, что актер идет на поправку. Состояние у него постепенно улучшается. Он лежит в отдельной палате. В понедельник медики решат, выписывать его домой или нет. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Год назад артист Иван Краско переболел ковидом. Болезнь плохо сказалась на здоровье актера.

Также Смородинов отметил, что после выписки Краско понадобится реабилитация. В планах отправить актера в санаторий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-супруга актера Ивана Краско объяснила, что мужчина чувствует себя уже более-менее хорошо, возможно, что сегодня, 26 августа, его переведут из реанимации в обычную палату.