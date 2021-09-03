Стало известно, когда актера Ивана Краско могут выписать из Центра имени Алмазова

Стало известно, когда актера Ивана Краско могут выписать из Центра имени Алмазова
Год назад артист Иван Краско переболел ковидом. Болезнь плохо сказалась на здоровье актера. Фото: скриншот Instagram @zvezdnyi_stile__

Решение о выписке актера Ивана Краско врачи Центра имени Алмазова примут в понедельник, шестого сентября. Ранее артист попал в реанимацию. У него было подозрение на инсульт.

Директор актера Вячеслав Смородинов. отметил, что актер идет на поправку. Состояние у него постепенно улучшается. Он лежит в отдельной палате. В понедельник медики решат, выписывать его домой или нет. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Год назад артист Иван Краско переболел ковидом. Болезнь плохо сказалась на здоровье актера.

Также Смородинов отметил, что после выписки Краско понадобится реабилитация. В планах отправить актера в санаторий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-супруга актера Ивана Краско объяснила, что мужчина чувствует себя уже более-менее хорошо, возможно, что сегодня, 26 августа, его переведут из реанимации в обычную палату.

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