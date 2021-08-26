Бывшая жена Краско прокомментировала его состояние

Бывшая жена Краско прокомментировала его состояние
Народный артист РФ Иван Краско. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Экс-супруга актера Ивана Краско объяснила, что мужчина чувствует себя уже более-менее хорошо, возможно, что сегодня, 26 августа, его переведут из реанимации в обычную палату.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на слова третьей жены артиста Натальи Вяль, состояние 90-летнего Краско уже нормальное, есть вероятность, что совсем скоро он покинет реанимационную палату.

Напомним, накануне актер попал в медучреждение с инсультом. После того, как придут результаты анализов, будет принято решение о дальнейшем пребывании Краско в палате интенсивной терапии.

С 10 сентября стартует театральный сезон в театре имени Комиссаржевской. Иван Краско вот уже более 55 лет служит там. В настоящий момент сложно сказать, что станет с ролями народного артиста.

«23 сентября он должен играть «Утоли мои печали» в своей день рождения. Не знаю пока, как об этом говорить, но в репертуаре стоит. У него, в конце концов, есть и замена», — рассказала Наталья Вяль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актера сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали.

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