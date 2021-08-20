Актера сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали

Актера сериала &#171;Полицейский с Рублевки&#187; госпитализировали
Роман Попов сыграл в сериале "Полицеский с Рублевки" Мухича. Фото: скриншот Instagram

Романа Попова, который исполнил роль полицейского Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», доставлен в больницу.

Как сообщает StarHit, 36-летнего актера пришлось отправить в медицинское учреждение после того, как он получил травму головы во время падения. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей Москвы.

Близкие артиста еще не комментировали случившееся.

Стоит отметить, что несколько недель назад началась работа над комедийным кинопроектом «Детективное агентство Мухича», где Попову досталась ключевая роль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жену и дочь народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали в детскую больницу с коронавирусом. У трехлетней дочери Арины болезнь протекает с температурой около 38 градусов и кашлем.

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