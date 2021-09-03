В субботу ожидаются дожди и +11 градусов

В субботу ожидаются дожди и +11 градусов
В городе ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге в субботу, 4 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пройдут кратковременный дождь, ночью — местами. Ветер северо-западного, северного направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха окажется на уровне +5…+7 градусов, днем столбики термометров покажут +9…+11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

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