Кабмин направит 2 млрд рублей на меры по созданию санитарного щита

Для этого нужно быстро разрабатывать тест-системы, создавать эффективные вакцины. Фото: kremlin.ru

Для этого нужно быстро разрабатывать тест-системы, создавать эффективные вакцины. Фото: kremlin.ru

Правительство России выделит два миллиарда рублей на обустройство в больших городах 15 ПЦР-центров.

Это и другие меры по направлены на создание санитарного щита. Об этом заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

Премьер-министр поручил дооснастить подразделения лабораториями. Это нужно для того, чтобы создать надежный санитарный щит России и обезопасить людей от распространения вируса. Для этого нужно быстро разрабатывать тест-системы, создавать эффективные вакцины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Белоруссия получила от России 250 тысяч доз вакцины от ковида «Спутник Лайт». Белоруссия получила столько вакцины, сколько раннее заказала у страны-соседа. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич поблагодарил правительство и минздрав России за оказанную помощь в борьбе с ковидом.