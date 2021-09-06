Больше пептидов: что известно о вакцине «ЭпиВакКорона-Н»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выпустил новую, ставшую пятой, вакцину от коронавируса. Это модернизированный вариант “ЭпиВакКороны”. Так же, как и у предыдущей вакцины, принцип действия у нее основан на присоединении пептидов к синтетическому белку.

Но в новой вакцине пептидов больше, и два из них объединены между друг другом. По словам заместителя генерального директора “Вектора” Татьяны Непомнящих, пациенты не могут заметить разницы.

Если принципиального отличия нет, зачем было модернизировать вакцину? В интервью телеканалу RT Татьяна пояснила, что новый вид вакцины легче производить в бОльших объемах, и это стало необходимо на фоне возрастающего спроса. Пептиды, содержащиеся в “ЭпиВакКорона-Н”, — это мелкие белки коронавируса, благодаря которым начинается иммунная реакция организма. Так как их размеры очень незначительны, то при попадании в организм они могут остаться незамеченными. По словам ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины Александра Чепурнова, синтетический белок нужен как раз для того, чтобы “посадить” незаметные белки на безопасный крупный белок — и таким образом спровоцировать создание иммунитета. “ЭпиВакКоронeуа” не следует путать с “КовиВаком” — это абсолютно разные вакцины с разным принципом создания. Если “ЭпиВакКорона” и “ЭпиВакКорона-Н” — это последнее слово науки (в них используется искусственный белок, созданный по образу и подобию SARS-Cov-2), то “КовиВак” — это максимально традиционный подход к созданию вакцины. По сути это и есть настоящий белок коронавируса, но инактивированный и лишенный способности к размножению. Важной особенностью “ЭпиВакКорона” является еще и отсутствие побочных эффектов — по статистике, пациенты отмечали только легкие болевые ощущения в месте укола. Антитела, которые организм производит после вакцинации “ЭпиВакКорона”, не видны на обычном тестировании, но их различает специальный тест Роспотребнадзора. Александр Чепурнов объясняет это тем, что вакцина провоцирует возникновение B-клеточных антител, которых не видят обычные тесты.

Производители — государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — гарантируют стопроцентную эффективность вакцин.