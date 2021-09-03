Двойная радуга порадовала петербуржцев после дождя и града

В Петербурге жители города в социальных сетях делились фотографиями двойной радуги, которая появлялась в разных районах города 3 сентября.
Погода в пятницу в городе на Неве была изменчивой: прошёл сильный дождь, а затем и град. К вечеру выглянуло солнце.
В соцсети «Вконтакте» в группе «Санкт-Петербург (Питер) Live» очевидцы делились кадрами природного явления — двойной радуги. Небосвод Северной столицы радуга украсила во второй половине дня.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в субботу, 4 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода.
В ночное время суток температура воздуха окажется на уровне +5…+7 градусов, днем столбики термометров покажут +9…+11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.