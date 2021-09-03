Российский водителей ждут новые штрафы в 2022 году

С 1 марта может появиться штраф в 2000 рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. Фото: Pixabay

С 1 марта может появиться штраф в 2000 рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. Фото: Pixabay

В следующем году в России появятся новые штрафы для автомобилистов, поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщает издание Autonews, Минюст собирается расширить список нарушений, при которых нельзя эксплуатировать автомобиль — добавят наказание за использование стертых покрышек, разной резины на колесах, шин не по сезону, поврежденный бампер, незаконные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем.

Также штрафы ждут автовладельцев, в машинах которых будет гореть индикатор неисправности двигателя Check Engine, на лобовом стекле будут установлены такие помехи для обзорности, как навигатор, видеорегистратор, пленки и наклейки. Нарушение обернется штрафом в размере 500 рублей.

С 1 марта может появиться штраф в 2000 рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. Езда без ОСАГО будет наказываться штрафом в 800 рублей.

Кроме того, в 2022 году хотят ввести штраф в 2000 рублей за мойку в неположенном месте. Проезд по газону и парковка на нем приведет к штрафу до 4000 рублей, а на детских и спортивных площадках — до 5000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам напомнили о штрафах за хранение консервации в подвале многоквартирного дома.