Россиянам напомнили о штрафах за хранение консервации в подвале многоквартирного дома

Россиянам напомнили о штрафах за хранение консервации в подвале многоквартирного дома
Юрист Паюшин напомнил о штрафах за хранение консервации в подвале многоквартирного дома. Фото: pixabay

Управляющий партнёр юридической компании Freeviser Михаил Паюшин напомнил российским гражданам о штрафах, которые можно получить за хранение консервации в подвале многоквартирного дома.

«Размещение абсолютно любых предметов в местах общего пользования, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено», — приводит его слова РИА «Новости».

За нарушение предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Паюшин добавил, что хранить законсервированные на зиму продукты можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что домашние заготовки плохого качества могут стать причиной появления ботулизма — опасного инфекционного заболевания, которое может обернуться печальными последствиями и даже летальным исходом. За 2020 год в России от ботулизма пострадали 60 человек, шестеро из них умерли.

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