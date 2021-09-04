На МКС зацвел первый космический перец чили

Американский астронавт Меган МакАртур сообщили, что на борту Международной космической станции (МКС) зацвел первый в космосе перец чили.

МакАртур рассказала в своем Instagram, что перцы чили, высаженные на МКС, начали цвести. Она добавила, что уже через неделю астронавты ожидают увидеть первые небольшие плоды.

«Новости о космических чили: они цветут! Я улыбаюсь», — пишет астронавт.

По ее словам, научившись выращивать эти более сложные растения в уникальной среде, астронавты в будущих миссиях смогут самостоятельно выращивать себе еду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на МКС состоялись первые «космические Олимпийские игры». В «вольной программе без пола» победу одержал представитель из России Петр Дубров. Он смог выполнить все упражнения, не прикасаясь к поверхностям МКС.